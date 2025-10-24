Інформація щодо ціни Ringfence (RING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +19.90% Зміна ціни (1 дн.) +54.24% Зміна ціни (за 7 дн.) +21.97% Зміна ціни (за 7 дн.) +21.97%

Актуальна ціна Ringfence (RING) становить --. За останні 24 години RING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RING становить $ 0.00631812, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RING змінився на +19.90% за останню годину, +54.24% за 24 години та на +21.97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ringfence (RING)

Ринкова капіталізація $ 42.59K$ 42.59K $ 42.59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 829.47K$ 829.47K $ 829.47K Циркуляційне постачання 51.35M 51.35M 51.35M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ringfence — $ 42.59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RING — 51.35M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 829.47K.