Інформація щодо ціни Ring AI (RING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00143765 $ 0,00143765 $ 0,00143765 Мін. за 24 год $ 0,0016647 $ 0,0016647 $ 0,0016647 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00143765$ 0,00143765 $ 0,00143765 Макс. за 24 год $ 0,0016647$ 0,0016647 $ 0,0016647 Рекордний максимум $ 0,87041$ 0,87041 $ 0,87041 Найнижча ціна $ 0,00129543$ 0,00129543 $ 0,00129543 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -1,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,37%

Актуальна ціна Ring AI (RING) становить $0,00154388. За останні 24 години RING торгувався між мінімумом у $ 0,00143765 і максимумом у $ 0,0016647, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RING становить $ 0,87041, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00129543.

Що стосується короткострокових результатів, то RING змінився на -0,00% за останню годину, -1,90% за 24 години та на -13,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ring AI (RING)

Ринкова капіталізація $ 154,19K$ 154,19K $ 154,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 154,19K$ 154,19K $ 154,19K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ring AI — $ 154,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RING — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 154,19K.