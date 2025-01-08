Сьогоднішня ціна Rina By Arc (RINA)

Поточна ціна Rina By Arc (RINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 703.10K USD. Ціна RINA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rina By Arc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.18K USD

- зміна ціни Rina By Arc протягом дня — -24.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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