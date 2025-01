Що таке RIMAUNANGIS ( RXT)

"The RIMAUNANGIS project presents a digital asset called the RXT token where this token functions as an asset that will later be used to access the entire RIMAUNANGIS ecosystem. One of the projects we will launch is a special our own Metaverse, NFT Collection and there will also be a special NFT marketplace for the community. RXT token can be used to access the Rimaunangis NFT Collection which can provide new value by combining its agricultural business with Metaverse which will provide long-term stability and profitable income, as well as elaborate and elevate the metaverse concept to another level that has an impact on the real world and society."

Ресурс RIMAUNANGIS (RXT) Офіційний вебсайт