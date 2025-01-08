Сьогоднішня ціна Rilcoin (RIL)

Поточна ціна Rilcoin (RIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.50K USD. Ціна RIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rilcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.73 USD

- зміна ціни Rilcoin протягом дня — +4.41%

- циркуляційна пропозиція – 18.50M USD

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