Ціна RIKU (RIKU)
Поточна ціна RIKU (RIKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.73K USD. Ціна RIKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RIKU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.69 USD
- зміна ціни RIKU протягом дня — +2.40%
- циркуляційна пропозиція – 496.65B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RIKU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RIKU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RIKU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RIKU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.40%
|30 днів
|$ 0
|-68.02%
|60 днів
|$ 0
|-45.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RIKU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+2.40%
-11.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blue Chinese Dragon taking over Base.
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