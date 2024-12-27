Сьогоднішня ціна RIKU (RIKU)

Поточна ціна RIKU (RIKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.73K USD. Ціна RIKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RIKU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.69 USD

- зміна ціни RIKU протягом дня — +2.40%

- циркуляційна пропозиція – 496.65B USD

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