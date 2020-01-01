Токеноміка RIKO (RIKO) Дізнайтеся ключову інформацію про RIKO (RIKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RIKO (RIKO) RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community. Офіційний вебсайт: https://rikotoken.io/ Купити RIKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RIKO (RIKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RIKO (RIKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 627,07K $ 627,07K $ 627,07K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 574,21M $ 574,21M $ 574,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Історичний максимум: $ 0,02821103 $ 0,02821103 $ 0,02821103 Історичний мінімум: $ 0,00107328 $ 0,00107328 $ 0,00107328 Поточна ціна: $ 0,00109206 $ 0,00109206 $ 0,00109206 Дізнайтеся більше про ціну RIKO (RIKO)

Токеноміка RIKO (RIKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RIKO (RIKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIKO, досліджуйте ціну токена RIKO в реальному часі!

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