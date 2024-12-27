Сьогоднішня ціна RIKO (RIKO)

Поточна ціна RIKO (RIKO) сьогодні становить 0.00645041 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна RIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RIKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD

- зміна ціни RIKO протягом дня — -3.58%

- циркуляційна пропозиція – 574.21M USD

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