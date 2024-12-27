Ціна RIKO (RIKO)
Поточна ціна RIKO (RIKO) сьогодні становить 0.00645041 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна RIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RIKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD
- зміна ціни RIKO протягом дня — -3.58%
- циркуляційна пропозиція – 574.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RIKO до USD становила $ -0.000239589135448414.
За останні 30 днів зміна ціни RIKO до USD становила $ +0.0000465913.
За останні 60 днів зміна ціни RIKO до USD становила $ -0.0004148800.
За останні 90 днів зміна ціни RIKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000239589135448414
|-3.58%
|30 днів
|$ +0.0000465913
|+0.72%
|60 днів
|$ -0.0004148800
|-6.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RIKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-3.58%
+6.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.
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