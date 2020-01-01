Токеноміка Rigel Protocol (RGP) Дізнайтеся ключову інформацію про Rigel Protocol (RGP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rigel Protocol (RGP) The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Офіційний вебсайт: https://www.rigelprotocol.com/ Купити RGP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rigel Protocol (RGP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rigel Protocol (RGP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Загальна пропозиція: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Циркуляційна пропозиція: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (повністю розведена вартість): $ 18.25K $ 18.25K $ 18.25K Історичний максимум: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Історичний мінімум: $ 0.00362155 $ 0.00362155 $ 0.00362155 Поточна ціна: $ 0.00365043 $ 0.00365043 $ 0.00365043 Дізнайтеся більше про ціну Rigel Protocol (RGP)

Токеноміка Rigel Protocol (RGP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rigel Protocol (RGP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RGP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RGP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RGP, досліджуйте ціну токена RGP в реальному часі!

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