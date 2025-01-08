Сьогоднішня ціна Rigel Protocol (RGP)

Поточна ціна Rigel Protocol (RGP) сьогодні становить 0.00825028 USD з ринковою капіталізацією $ 7.43K USD. Ціна RGP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rigel Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.13 USD

- зміна ціни Rigel Protocol протягом дня — -2.37%

- циркуляційна пропозиція – 900.00K USD

Отримуйте оновлення цін RGP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RGP.