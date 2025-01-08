Ціна Rigel Protocol (RGP)
Поточна ціна Rigel Protocol (RGP) сьогодні становить 0.00825028 USD з ринковою капіталізацією $ 7.43K USD. Ціна RGP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rigel Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.13 USD
- зміна ціни Rigel Protocol протягом дня — -2.37%
- циркуляційна пропозиція – 900.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rigel Protocol до USD становила $ -0.000200694322980482.
За останні 30 днів зміна ціни Rigel Protocol до USD становила $ -0.0009253035.
За останні 60 днів зміна ціни Rigel Protocol до USD становила $ -0.0011933675.
За останні 90 днів зміна ціни Rigel Protocol до USD становила $ -0.001307023365844856.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000200694322980482
|-2.37%
|30 днів
|$ -0.0009253035
|-11.21%
|60 днів
|$ -0.0011933675
|-14.46%
|90 днів
|$ -0.001307023365844856
|-13.67%
Останній аналіз цін Rigel Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-2.37%
-5.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.
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