Токеноміка Rigby The Cat (RIGBY) Дізнайтеся ключову інформацію про Rigby The Cat (RIGBY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rigby The Cat (RIGBY) Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Купити RIGBY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rigby The Cat (RIGBY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rigby The Cat (RIGBY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,35K $ 20,35K $ 20,35K Загальна пропозиція: $ 997,81M $ 997,81M $ 997,81M Циркуляційна пропозиція: $ 997,81M $ 997,81M $ 997,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,35K $ 20,35K $ 20,35K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rigby The Cat (RIGBY)

Токеноміка Rigby The Cat (RIGBY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rigby The Cat (RIGBY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIGBY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIGBY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIGBY, досліджуйте ціну токена RIGBY в реальному часі!

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