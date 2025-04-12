Ціна Rigby The Cat (RIGBY)
Поточна ціна Rigby The Cat (RIGBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.97K USD. Ціна RIGBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rigby The Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rigby The Cat протягом дня — -0.52%
- циркуляційна пропозиція – 998.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rigby The Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rigby The Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rigby The Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rigby The Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rigby The Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-0.52%
-53.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following.
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