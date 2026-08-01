Сьогоднішня ціна Rigby

Поточна ціна Rigby (RIGBY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIGBY до USD становить $ 0 за RIGBY.

Rigby наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 993,97, з циркуляційною пропозицією у 999,81M RIGBY. Протягом останніх 24 годин RIGBY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIGBY змінився на +1,06% за останню годину та на -44,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rigby (RIGBY)

Ринкова капіталізація $ 17,99K$ 17,99K $ 17,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,99K$ 17,99K $ 17,99K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 810 806,078715 999 810 806,078715 999 810 806,078715

Поточна ринкова капіталізація Rigby — $ 17,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIGBY — 999,81M, зі загальною пропозицією 999810806.078715. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,99K.