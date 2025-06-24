Сьогоднішня ціна RIG TOKEN (RIG)

Поточна ціна RIG TOKEN (RIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,25K USD. Ціна RIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RIG TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни RIG TOKEN протягом дня — +34,01%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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