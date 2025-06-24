Ціна RIG TOKEN (RIG)
Поточна ціна RIG TOKEN (RIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,25K USD. Ціна RIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RIG TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RIG TOKEN протягом дня — +34,01%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RIG TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RIG TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RIG TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RIG TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+34,01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RIG TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+39,80%
+34,01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.
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