Токеноміка RIFT AI (RIFT) Дізнайтеся ключову інформацію про RIFT AI (RIFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RIFT AI (RIFT) The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Офіційний вебсайт: https://rift.ai/ Whitepaper: https://faq.rift.ai/ Купити RIFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RIFT AI (RIFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RIFT AI (RIFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,01M $ 7,01M $ 7,01M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,01M $ 7,01M $ 7,01M Історичний максимум: $ 0,02960724 $ 0,02960724 $ 0,02960724 Історичний мінімум: $ 0,00606932 $ 0,00606932 $ 0,00606932 Поточна ціна: $ 0,0070112 $ 0,0070112 $ 0,0070112 Дізнайтеся більше про ціну RIFT AI (RIFT)

Токеноміка RIFT AI (RIFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RIFT AI (RIFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIFT, досліджуйте ціну токена RIFT в реальному часі!

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