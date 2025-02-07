Ціна RIFT AI (RIFT)
Поточна ціна RIFT AI (RIFT) сьогодні становить 0.0201859 USD з ринковою капіталізацією $ 20.22M USD. Ціна RIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RIFT AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.33K USD
- зміна ціни RIFT AI протягом дня — -3.93%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RIFT AI до USD становила $ -0.00082750463221988.
За останні 30 днів зміна ціни RIFT AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RIFT AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RIFT AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00082750463221988
|-3.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RIFT AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-3.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.
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