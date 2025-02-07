Сьогоднішня ціна RIFT AI (RIFT)

Поточна ціна RIFT AI (RIFT) сьогодні становить 0.0201859 USD з ринковою капіталізацією $ 20.22M USD. Ціна RIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RIFT AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.33K USD

- зміна ціни RIFT AI протягом дня — -3.93%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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