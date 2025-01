Що таке RIFI United ( RU)

RIFI United is one of the products of Rikkei Finance, paving the way for future NFT lending, one of 3 main features of Rikkei Finance. RIFI United is a soccer manager simulator, built with a unique game depth to provide lasting enjoyment for players. The core of RIFI United is a vast and complicated match calculation system that provides perfect realism and the proper level of competitiveness among Premier League supporters. As a play-to-earn game, RIFI United users can enjoy playing RIFI United while earning $RU /ru/ tokens from trading, staking, winning matches or betting.

Ресурс RIFI United (RU) Офіційний вебсайт