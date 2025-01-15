Сьогоднішня ціна RIFI United (RU)

Поточна ціна RIFI United (RU) сьогодні становить 0.0000671 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RIFI United:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.41 USD

- зміна ціни RIFI United протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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