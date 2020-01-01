Токеноміка Rifampicin ($RIF) Дізнайтеся ключову інформацію про Rifampicin ($RIF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rifampicin ($RIF) $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Офіційний вебсайт: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Whitepaper: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Купити $RIF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rifampicin ($RIF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rifampicin ($RIF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Загальна пропозиція: $ 999,66M $ 999,66M $ 999,66M Циркуляційна пропозиція: $ 999,66M $ 999,66M $ 999,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Історичний максимум: $ 0,247831 $ 0,247831 $ 0,247831 Історичний мінімум: $ 0,00137371 $ 0,00137371 $ 0,00137371 Поточна ціна: $ 0,00213936 $ 0,00213936 $ 0,00213936 Дізнайтеся більше про ціну Rifampicin ($RIF)

Токеноміка Rifampicin ($RIF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rifampicin ($RIF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $RIF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $RIF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $RIF, досліджуйте ціну токена $RIF в реальному часі!

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