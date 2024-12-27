Сьогоднішня ціна Rifampicin ($RIF)

Поточна ціна Rifampicin ($RIF) сьогодні становить 0.053406 USD з ринковою капіталізацією $ 53.62M USD. Ціна $RIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rifampicin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.00M USD

- зміна ціни Rifampicin протягом дня — -11.07%

- циркуляційна пропозиція – 999.66M USD

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