Ціна Riecoin (RIC)
Поточна ціна Riecoin (RIC) сьогодні становить 0.0077776 USD з ринковою капіталізацією $ 531.49K USD. Ціна RIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Riecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 684.11 USD
- зміна ціни Riecoin протягом дня — +0.34%
- циркуляційна пропозиція – 68.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Riecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Riecoin до USD становила $ -0.0010116892.
За останні 60 днів зміна ціни Riecoin до USD становила $ +0.0012304567.
За останні 90 днів зміна ціни Riecoin до USD становила $ +0.0014836420408723735.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.34%
|30 днів
|$ -0.0010116892
|-13.00%
|60 днів
|$ +0.0012304567
|+15.82%
|90 днів
|$ +0.0014836420408723735
|+23.57%
Останній аналіз цін Riecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+0.34%
-2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.
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