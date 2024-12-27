Сьогоднішня ціна Riecoin (RIC)

Поточна ціна Riecoin (RIC) сьогодні становить 0.0077776 USD з ринковою капіталізацією $ 531.49K USD. Ціна RIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Riecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 684.11 USD

- зміна ціни Riecoin протягом дня — +0.34%

- циркуляційна пропозиція – 68.34M USD

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