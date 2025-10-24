Інформація щодо ціни Ridotto (RDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00299086 $ 0,00299086 $ 0,00299086 Мін. за 24 год $ 0,00609975 $ 0,00609975 $ 0,00609975 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00299086$ 0,00299086 $ 0,00299086 Макс. за 24 год $ 0,00609975$ 0,00609975 $ 0,00609975 Рекордний максимум $ 1,51$ 1,51 $ 1,51 Найнижча ціна $ 0,00293954$ 0,00293954 $ 0,00293954 Зміна ціни (за 1 год) +0,26% Зміна ціни (1 дн.) +2,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,93%

Актуальна ціна Ridotto (RDT) становить $0,00309765. За останні 24 години RDT торгувався між мінімумом у $ 0,00299086 і максимумом у $ 0,00609975, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RDT становить $ 1,51, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00293954.

Що стосується короткострокових результатів, то RDT змінився на +0,26% за останню годину, +2,36% за 24 години та на -0,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ridotto (RDT)

Ринкова капіталізація $ 975,02K$ 975,02K $ 975,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Циркуляційне постачання 314,76M 314,76M 314,76M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ridotto — $ 975,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RDT — 314,76M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,55M.