Ціна Ridges AI (SN62)
Поточна ціна Ridges AI (SN62) сьогодні становить 2,9 USD з ринковою капіталізацією $ 3,67M USD. Ціна SN62 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ridges AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ridges AI протягом дня — -12,27%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ridges AI до USD становила $ -0,406356875357816.
За останні 30 днів зміна ціни Ridges AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ridges AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ridges AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,406356875357816
|-12,27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ridges AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,82%
-12,27%
-41,40%
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