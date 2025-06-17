Сьогоднішня ціна Ridges AI (SN62)

Поточна ціна Ridges AI (SN62) сьогодні становить 2,9 USD з ринковою капіталізацією $ 3,67M USD. Ціна SN62 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ridges AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ridges AI протягом дня — -12,27%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

Отримуйте оновлення цін SN62 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SN62.