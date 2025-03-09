Сьогоднішня ціна Riddle by Virtuals (RIDDLE)

Поточна ціна Riddle by Virtuals (RIDDLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 445.75K USD. Ціна RIDDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Riddle by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 528.75 USD

- зміна ціни Riddle by Virtuals протягом дня — -7.78%

- циркуляційна пропозиція – 767.06M USD

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