Інформація щодо ціни Rico (RICO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00498677$ 0,00498677 $ 0,00498677 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,39% Зміна ціни (1 дн.) +2,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,64%

Актуальна ціна Rico (RICO) становить --. За останні 24 години RICO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RICO становить $ 0,00498677, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RICO змінився на +0,39% за останню годину, +2,81% за 24 години та на -9,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rico (RICO)

Ринкова капіталізація $ 32,39K$ 32,39K $ 32,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,39K$ 32,39K $ 32,39K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 722 611,4 999 722 611,4 999 722 611,4

Поточна ринкова капіталізація Rico — $ 32,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RICO — 999,72M, зі загальною пропозицією 999722611.4. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,39K.