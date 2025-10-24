Інформація щодо ціни Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00478606$ 0,00478606 $ 0,00478606 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) -6,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,60%

Актуальна ціна Ricky The Raccoon (RICKY) становить --. За останні 24 години RICKY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RICKY становить $ 0,00478606, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RICKY змінився на +0,21% за останню годину, -6,65% за 24 години та на -8,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ricky The Raccoon (RICKY)

Ринкова капіталізація $ 49,90K$ 49,90K $ 49,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,90K$ 49,90K $ 49,90K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ricky The Raccoon — $ 49,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RICKY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,90K.