Сьогоднішня ціна Rick the NPC (RICK)

Поточна ціна Rick the NPC (RICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 369.71K USD. Ціна RICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rick the NPC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.56K USD

- зміна ціни Rick the NPC протягом дня — -48.10%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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