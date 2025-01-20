Ціна Rick the NPC (RICK)
Поточна ціна Rick the NPC (RICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 369.71K USD. Ціна RICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rick the NPC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.56K USD
- зміна ціни Rick the NPC протягом дня — -48.10%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rick the NPC до USD становила $ -0.000342690916483241.
За останні 30 днів зміна ціни Rick the NPC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rick the NPC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rick the NPC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000342690916483241
|-48.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rick the NPC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.53%
-48.10%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
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