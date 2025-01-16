Ціна RichCity (RICH)
Поточна ціна RichCity (RICH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RICH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RichCity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.69 USD
- зміна ціни RichCity протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RichCity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RichCity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RichCity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RichCity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.88%
|60 днів
|$ 0
|+10.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RichCity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rich City is an upcoming social NFT mobile game. The goal of the game is to collect rare NFT items, purchase real-estate to display your items, chill with other players and sell and trade NFTs to make real money! The game is powered by $RICH, which will be the sole currency of the game. You can connect your wallet directly to the game to use your coins!
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