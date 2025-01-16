Ціна Rich Rabbit (RABBIT)
Поточна ціна Rich Rabbit (RABBIT) сьогодні становить 0.00616757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RABBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rich Rabbit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.05 USD
- зміна ціни Rich Rabbit протягом дня — +6.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rich Rabbit до USD становила $ +0.00037119.
За останні 30 днів зміна ціни Rich Rabbit до USD становила $ -0.0033752908.
За останні 60 днів зміна ціни Rich Rabbit до USD становила $ -0.0045279344.
За останні 90 днів зміна ціни Rich Rabbit до USD становила $ +0.000346951985383217.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00037119
|+6.40%
|30 днів
|$ -0.0033752908
|-54.72%
|60 днів
|$ -0.0045279344
|-73.41%
|90 днів
|$ +0.000346951985383217
|+5.96%
Останній аналіз цін Rich Rabbit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+6.40%
+1.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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