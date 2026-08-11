Сьогоднішня ціна Rich Quack

Поточна ціна Rich Quack (QUACK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QUACK до USD становить $ 0 за QUACK.

Rich Quack наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,946,243, з циркуляційною пропозицією у 44,354.54T QUACK. Протягом останніх 24 годин QUACK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці QUACK змінився на +0.63% за останню годину та на +1.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rich Quack (QUACK)

Ринкова капіталізація $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Циркуляційне постачання 44,354.54T 44,354.54T 44,354.54T Загальна пропозиція 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Поточна ринкова капіталізація Rich Quack — $ 2.95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUACK — 44,354.54T, зі загальною пропозицією 1.0e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.95M.