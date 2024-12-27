Сьогоднішня ціна Ribbon Finance (RBN)

Поточна ціна Ribbon Finance (RBN) сьогодні становить 0.37056 USD з ринковою капіталізацією $ 36.66M USD. Ціна RBN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ribbon Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.35K USD

- зміна ціни Ribbon Finance протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 98.06M USD

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