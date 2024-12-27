Ціна Ribbon Finance (RBN)
Поточна ціна Ribbon Finance (RBN) сьогодні становить 0.37056 USD з ринковою капіталізацією $ 36.66M USD. Ціна RBN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ribbon Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.35K USD
- зміна ціни Ribbon Finance протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 98.06M USD
Отримуйте оновлення цін RBN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RBN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ribbon Finance до USD становила $ -0.0020327094863152.
За останні 30 днів зміна ціни Ribbon Finance до USD становила $ -0.0622724597.
За останні 60 днів зміна ціни Ribbon Finance до USD становила $ +0.0487811854.
За останні 90 днів зміна ціни Ribbon Finance до USD становила $ -0.0504758155370228.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020327094863152
|-0.54%
|30 днів
|$ -0.0622724597
|-16.80%
|60 днів
|$ +0.0487811854
|+13.16%
|90 днів
|$ -0.0504758155370228
|-11.98%
Останній аналіз цін Ribbon Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-0.54%
+0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ribbon Finance is a new protocol that helps users access crypto structured products for DeFi. It combines options, futures, and fixed income to improve a portfolio's risk-return profile.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RBN до AUD
A$0.592896
|1 RBN до GBP
￡0.2927424
|1 RBN до EUR
€0.352032
|1 RBN до USD
$0.37056
|1 RBN до MYR
RM1.6564032
|1 RBN до TRY
₺13.0474176
|1 RBN до JPY
¥58.4632512
|1 RBN до RUB
₽37.9824
|1 RBN до INR
₹31.6495296
|1 RBN до IDR
Rp5,976.7733568
|1 RBN до PHP
₱21.5369472
|1 RBN до EGP
￡E.18.8466816
|1 RBN до BRL
R$2.2937664
|1 RBN до CAD
C$0.5299008
|1 RBN до BDT
৳44.2930368
|1 RBN до NGN
₦573.6194688
|1 RBN до UAH
₴15.5486976
|1 RBN до VES
Bs18.89856
|1 RBN до PKR
Rs103.1601984
|1 RBN до KZT
₸194.0103936
|1 RBN до THB
฿12.6138624
|1 RBN до TWD
NT$12.1654848
|1 RBN до CHF
Fr0.333504
|1 RBN до HKD
HK$2.8755456
|1 RBN до MAD
.د.م3.7389504