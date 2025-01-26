Ціна Ribble (RIBBLE)
Поточна ціна Ribble (RIBBLE) сьогодні становить 0.00102032 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RIBBLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ribble:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.09K USD
- зміна ціни Ribble протягом дня — -18.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ribble до USD становила $ -0.0002278581807146.
За останні 30 днів зміна ціни Ribble до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ribble до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ribble до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002278581807146
|-18.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ribble: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.74%
-18.25%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RIBBLE is a memecoin inspired by the charm and energy of a little frog, capturing the fun and innovation of the XRP Ledger. It represents the agility and resilience of XRPL while bringing a lighthearted touch to the crypto world. Frogs are known for their ability to leap over obstacles and adapt to any environment. This reflects XRPL’s journey of overcoming challenges and thriving as a fast and efficient blockchain.
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