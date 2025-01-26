Сьогоднішня ціна Ribble (RIBBLE)

Поточна ціна Ribble (RIBBLE) сьогодні становить 0.00102032 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RIBBLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ribble:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.09K USD

- зміна ціни Ribble протягом дня — -18.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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