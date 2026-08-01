Сьогоднішня ціна RIBBIT ZYGO THE FROG

Поточна ціна RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIBBIT до USD становить $ 0 за RIBBIT.

RIBBIT ZYGO THE FROG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 077, з циркуляційною пропозицією у 999,97M RIBBIT. Протягом останніх 24 годин RIBBIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIBBIT змінився на -0,18% за останню годину та на -2,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

Ринкова капіталізація $ 55,08K$ 55,08K $ 55,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 55,08K$ 55,08K $ 55,08K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 971 098,244497 999 971 098,244497 999 971 098,244497

Поточна ринкова капіталізація RIBBIT ZYGO THE FROG — $ 55,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 999,97M, зі загальною пропозицією 999971098.244497. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 55,08K.