Актуальна ціна Ribbit on Base сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIBBIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIBBIT на MEXC вже зараз.

Ціна Ribbit on Base (RIBBIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RIBBIT до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ribbit on Base (RIBBIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:19:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ribbit on Base (RIBBIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Ribbit on Base (RIBBIT) становить --. За останні 24 години RIBBIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIBBIT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RIBBIT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ribbit on Base (RIBBIT)

$ 19,36K
$ 19,36K$ 19,36K

--
----

$ 19,36K
$ 19,36K$ 19,36K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ribbit on Base — $ 19,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,36K.

Історія ціни Ribbit on Base (RIBBIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ribbit on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ribbit on Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ribbit on Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ribbit on Base до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0-20,23%
90 днів$ 0--

Що таке Ribbit on Base (RIBBIT)

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Ribbit on Base (USD)

Скільки коштуватиме Ribbit on Base (RIBBIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ribbit on Base (RIBBIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ribbit on Base.

Перегляньте прогноз ціни Ribbit on Base вже зараз!

RIBBIT до місцевих валют

Токеноміка Ribbit on Base (RIBBIT)

Розуміння токеноміки Ribbit on Base (RIBBIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RIBBIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ribbit on Base (RIBBIT)

Скільки сьогодні коштує Ribbit on Base (RIBBIT)?
Актуальна ціна RIBBIT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RIBBIT до USD?
Поточна ціна RIBBIT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ribbit on Base?
Ринкова капіталізація RIBBIT — $ 19,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RIBBIT?
Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RIBBIT?
RIBBIT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RIBBIT?
Історична мінімальна ціна RIBBIT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RIBBIT?
Актуальний обсяг торгівлі RIBBIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RIBBIT цього року?
RIBBIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RIBBIT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:19:13 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

