Сьогоднішня ціна rHYPURR

Поточна ціна rHYPURR (RHYPURR) сьогодні становить $ 2.23, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RHYPURR до USD становить $ 2.23 за RHYPURR.

rHYPURR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 683,780, з циркуляційною пропозицією у 307.27K RHYPURR. Протягом останніх 24 годин RHYPURR торгувався між $ 2.19 (мінімум) та $ 2.28 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4.8, тоді як історичний мінімум — $ 0.01893214.

У короткостроковій динаміці RHYPURR змінився на -0.02% за останню годину та на -2.66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 343.72.

Ринкова інформація щодо rHYPURR (RHYPURR)

Ринкова капіталізація $ 683.78K$ 683.78K $ 683.78K Обсяг (за 24 год) $ 343.72$ 343.72 $ 343.72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 683.78K$ 683.78K $ 683.78K Циркуляційне постачання 307.27K 307.27K 307.27K Загальна пропозиція 307,268.6607590883 307,268.6607590883 307,268.6607590883

Поточна ринкова капіталізація rHYPURR — $ 683.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 343.72. Циркуляційна пропозиція RHYPURR — 307.27K, зі загальною пропозицією 307268.6607590883. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683.78K.