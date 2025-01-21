Ціна Rhun Capital (RHUN)
Поточна ціна Rhun Capital (RHUN) сьогодні становить 0.00135774 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна RHUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rhun Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10M USD
- зміна ціни Rhun Capital протягом дня — +72.88%
- циркуляційна пропозиція – 981.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rhun Capital до USD становила $ +0.00057236.
За останні 30 днів зміна ціни Rhun Capital до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rhun Capital до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rhun Capital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00057236
|+72.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rhun Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.94%
+72.88%
--
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