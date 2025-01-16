Ціна RHO (RHO)
Поточна ціна RHO (RHO) сьогодні становить 0.00126545 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RHO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28 USD
- зміна ціни RHO протягом дня — +2.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RHO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RHO до USD становила $ -0.0001317009.
За останні 60 днів зміна ціни RHO до USD становила $ -0.0001691609.
За останні 90 днів зміна ціни RHO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.94%
|30 днів
|$ -0.0001317009
|-10.40%
|60 днів
|$ -0.0001691609
|-13.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RHO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+2.94%
+1.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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