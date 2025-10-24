Інформація щодо ціни Rhetor (RT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01256376 $ 0,01256376 $ 0,01256376 Мін. за 24 год $ 0,01309644 $ 0,01309644 $ 0,01309644 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01256376$ 0,01256376 $ 0,01256376 Макс. за 24 год $ 0,01309644$ 0,01309644 $ 0,01309644 Рекордний максимум $ 0,02402558$ 0,02402558 $ 0,02402558 Найнижча ціна $ 0,00858898$ 0,00858898 $ 0,00858898 Зміна ціни (за 1 год) +0,62% Зміна ціни (1 дн.) +1,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,19%

Актуальна ціна Rhetor (RT) становить $0,01292443. За останні 24 години RT торгувався між мінімумом у $ 0,01256376 і максимумом у $ 0,01309644, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RT становить $ 0,02402558, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00858898.

Що стосується короткострокових результатів, то RT змінився на +0,62% за останню годину, +1,58% за 24 години та на +8,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rhetor (RT)

Ринкова капіталізація $ 12,93M$ 12,93M $ 12,93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,93M$ 12,93M $ 12,93M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 501,125052 999 999 501,125052 999 999 501,125052

Поточна ринкова капіталізація Rhetor — $ 12,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RT — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999501.125052. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,93M.