Ціна RFOX (RFOX)
Поточна ціна RFOX (RFOX) сьогодні становить 0.00134063 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна RFOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RFOX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 593.49 USD
- зміна ціни RFOX протягом дня — +4.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.93B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RFOX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RFOX до USD становила $ +0.0002627599.
За останні 60 днів зміна ціни RFOX до USD становила $ -0.0000126123.
За останні 90 днів зміна ціни RFOX до USD становила $ -0.0002407953611033874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.54%
|30 днів
|$ +0.0002627599
|+19.60%
|60 днів
|$ -0.0000126123
|-0.94%
|90 днів
|$ -0.0002407953611033874
|-15.22%
Останній аналіз цін RFOX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+4.54%
+63.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards. RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology.
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