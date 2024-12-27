Сьогоднішня ціна RFOX (RFOX)

Поточна ціна RFOX (RFOX) сьогодні становить 0.00134063 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна RFOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RFOX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 593.49 USD

- зміна ціни RFOX протягом дня — +4.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.93B USD

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