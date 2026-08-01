Сьогоднішня ціна RFLIX

Поточна ціна RFLIX (RFLX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 19,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RFLX до USD становить $ 0 за RFLX.

RFLIX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 224, з циркуляційною пропозицією у 1,00B RFLX. Протягом останніх 24 годин RFLX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RFLX змінився на +46,17% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RFLIX (RFLX)

Ринкова капіталізація $ 29,22K$ 29,22K $ 29,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,22K$ 29,22K $ 29,22K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RFLIX — $ 29,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RFLX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,22K.