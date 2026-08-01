Сьогоднішня ціна Rezerve Money

Поточна ціна Rezerve Money (RZR) сьогодні становить $ 0.53314, зі зміною 1.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RZR до USD становить $ 0.53314 за RZR.

Rezerve Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 783,478, з циркуляційною пропозицією у 1.47M RZR. Протягом останніх 24 годин RZR торгувався між $ 0.517403 (мінімум) та $ 0.549746 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16.2, тоді як історичний мінімум — $ 0.15524.

У короткостроковій динаміці RZR змінився на +1.55% за останню годину та на -17.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 683.87.

Ринкова інформація щодо Rezerve Money (RZR)

Ринкова капіталізація $ 783.48K$ 783.48K $ 783.48K Обсяг (за 24 год) $ 683.87$ 683.87 $ 683.87 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 783.48K$ 783.48K $ 783.48K Циркуляційне постачання 1.47M 1.47M 1.47M Загальна пропозиція 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

Поточна ринкова капіталізація Rezerve Money — $ 783.48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 683.87. Циркуляційна пропозиція RZR — 1.47M, зі загальною пропозицією 1469159.625462227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 783.48K.