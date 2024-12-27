Сьогоднішня ціна Rezendeevil (RZNDE)

Поточна ціна Rezendeevil (RZNDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 241.58K USD. Ціна RZNDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rezendeevil:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD

- зміна ціни Rezendeevil протягом дня — +4.16%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

Отримуйте оновлення цін RZNDE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RZNDE.