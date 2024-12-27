Ціна Rezendeevil (RZNDE)
Поточна ціна Rezendeevil (RZNDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 241.58K USD. Ціна RZNDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rezendeevil:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни Rezendeevil протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rezendeevil до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rezendeevil до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rezendeevil до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rezendeevil до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.16%
|30 днів
|$ 0
|-73.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rezendeevil: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
+4.16%
-12.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RZNDE is the The official Creator Token from Rezendeevil, one of the biggest YouTubers in Brazil with over 33.8M subscribers. The Token is a meme token of the YouTuber but also has utility attached to it. The token can be used to vote on decisions around his channel, used to purchase perks such as a follow back on Social Media, Addition to close friends, merchandise and more. The token is part of the XCAD Network Ecosystem and can be used within the XCAD Network application.
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