Сьогоднішня ціна rexbt by Virtuals (REXBT)

Поточна ціна rexbt by Virtuals (REXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 623.06K USD. Ціна REXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності rexbt by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50K USD

- зміна ціни rexbt by Virtuals протягом дня — -6.48%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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