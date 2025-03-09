Ціна rexbt by Virtuals (REXBT)
Поточна ціна rexbt by Virtuals (REXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 623.06K USD. Ціна REXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності rexbt by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50K USD
- зміна ціни rexbt by Virtuals протягом дня — -6.48%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни rexbt by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни rexbt by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни rexbt by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни rexbt by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін rexbt by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-6.48%
-18.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.
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