Що таке rexbt by Virtuals ( REXBT)

Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс rexbt by Virtuals (REXBT) Офіційний вебсайт