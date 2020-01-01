Токеноміка Rewardable (REWARD) Дізнайтеся ключову інформацію про Rewardable (REWARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rewardable (REWARD) Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Офіційний вебсайт: https://rewardable.app Whitepaper: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf Купити REWARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rewardable (REWARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rewardable (REWARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,58K $ 4,58K $ 4,58K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 247,79M $ 247,79M $ 247,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,50K $ 18,50K $ 18,50K Історичний максимум: $ 0,611392 $ 0,611392 $ 0,611392 Історичний мінімум: $ 0,00001117 $ 0,00001117 $ 0,00001117 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rewardable (REWARD)

Токеноміка Rewardable (REWARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rewardable (REWARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REWARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REWARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REWARD, досліджуйте ціну токена REWARD в реальному часі!

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