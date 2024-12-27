Сьогоднішня ціна Rewardable (REWARD)

Поточна ціна Rewardable (REWARD) сьогодні становить 0.058703 USD з ринковою капіталізацією $ 14.56M USD. Ціна REWARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rewardable:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.12 USD

- зміна ціни Rewardable протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 247.79M USD

Отримуйте оновлення цін REWARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REWARD.