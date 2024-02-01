Токеноміка Reward Protocol (REWD) Дізнайтеся ключову інформацію про Reward Protocol (REWD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Reward Protocol (REWD) Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development. Офіційний вебсайт: https://www.rewardprotocol.xyz Whitepaper: https://rewardprotocol.xyz/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Купити REWD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Reward Protocol (REWD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Reward Protocol (REWD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 84,37K $ 84,37K $ 84,37K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00000844 $ 0,00000844 $ 0,00000844 Дізнайтеся більше про ціну Reward Protocol (REWD)

Токеноміка Reward Protocol (REWD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Reward Protocol (REWD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REWD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REWD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REWD, досліджуйте ціну токена REWD в реальному часі!

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