Сьогоднішня ціна Reward Protocol (REWD)

Поточна ціна Reward Protocol (REWD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REWD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reward Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.86 USD

- зміна ціни Reward Protocol протягом дня — +13.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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