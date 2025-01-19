Ціна Reward Protocol (REWD)
Поточна ціна Reward Protocol (REWD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REWD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reward Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.86 USD
- зміна ціни Reward Protocol протягом дня — +13.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reward Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reward Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reward Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reward Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.03%
|30 днів
|$ 0
|+47.93%
|60 днів
|$ 0
|-17.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reward Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+13.03%
+67.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development.
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