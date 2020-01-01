Токеноміка Revuto (REVU) Дізнайтеся ключову інформацію про Revuto (REVU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Revuto (REVU) In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Офіційний вебсайт: https://crypto.revuto.com/ Купити REVU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Revuto (REVU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Revuto (REVU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 713.99K $ 713.99K $ 713.99K Загальна пропозиція: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Циркуляційна пропозиція: $ 135.11M $ 135.11M $ 135.11M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Історичний максимум: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Історичний мінімум: $ 0.00466887 $ 0.00466887 $ 0.00466887 Поточна ціна: $ 0.00528616 $ 0.00528616 $ 0.00528616 Дізнайтеся більше про ціну Revuto (REVU)

Токеноміка Revuto (REVU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Revuto (REVU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REVU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REVU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REVU, досліджуйте ціну токена REVU в реальному часі!

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