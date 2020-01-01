Токеноміка Revshare (REVS) Дізнайтеся ключову інформацію про Revshare (REVS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Revshare (REVS) RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network. Офіційний вебсайт: https://revshare.dev Купити REVS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Revshare (REVS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Revshare (REVS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 484,50K $ 484,50K $ 484,50K Загальна пропозиція: $ 855,36M $ 855,36M $ 855,36M Циркуляційна пропозиція: $ 855,36M $ 855,36M $ 855,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 484,50K $ 484,50K $ 484,50K Історичний максимум: $ 0,00196045 $ 0,00196045 $ 0,00196045 Історичний мінімум: $ 0,00015427 $ 0,00015427 $ 0,00015427 Поточна ціна: $ 0,00056891 $ 0,00056891 $ 0,00056891 Дізнайтеся більше про ціну Revshare (REVS)

Токеноміка Revshare (REVS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Revshare (REVS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REVS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REVS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REVS, досліджуйте ціну токена REVS в реальному часі!

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