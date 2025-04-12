Сьогоднішня ціна Revshare (REVS)

Поточна ціна Revshare (REVS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 212.59K USD. Ціна REVS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Revshare:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Revshare протягом дня — +3.88%

- циркуляційна пропозиція – 945.20M USD

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