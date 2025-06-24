Ціна Revomon (REVO)
Поточна ціна Revomon (REVO) сьогодні становить 0,01506478 USD з ринковою капіталізацією $ 470,51K USD. Ціна REVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Revomon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Revomon протягом дня — +2,62%
- циркуляційна пропозиція – 31,23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Revomon до USD становила $ +0,00038533.
За останні 30 днів зміна ціни Revomon до USD становила $ -0,0027997727.
За останні 60 днів зміна ціни Revomon до USD становила $ -0,0025326938.
За останні 90 днів зміна ціни Revomon до USD становила $ -0,00610851044650779.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00038533
|+2,62%
|30 днів
|$ -0,0027997727
|-18,58%
|60 днів
|$ -0,0025326938
|-16,81%
|90 днів
|$ -0,00610851044650779
|-28,85%
Останній аналіз цін Revomon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,18%
+2,62%
-8,02%
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